Sanremo: il Ministro Locatelli in visita al centro diurno per diversamente abili “Vogliamo esaltare le potenzialità di ogni persona" (Foto e Video)

Dopo quella di ieri alla Spes di Ventimiglia il Ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, ha fatto visita al centro diurno (struttura semi residenziale e socio-riabilitativa) per diversamente abili, che è in fase di ultimazione in via Volta 65 a Sanremo. Attesa da una dei componenti della fondazione ‘Sempre con noi’, Marisa Ricca (il presidente è Leone Pippione), dai progettisti e accolta dal Sindaco Alessandro Mager, a sua volta insieme al vice Fellegara ed all’Assessore Donzella. Presenti anche diversi esponenti della Lega, tra cui il Consigliere regionale, Sonia Viale.

Il Ministro Locatelli ha visitato la struttura che, il 7 gennaio prossimo potrebbe aprire i battenti, consentendo ai diversamente abili della città dei fiori di avere uno spazio tutto loro. Non che adesso non siano assistiti, anzi. Una decina di operatori lavorano ogni giorno insieme a loro, ma negli spazi forniti dalla fondazione ‘Borea e Massa’, ormai un po’ ristretti. La struttura, che potrà ospitare 25 persone durante la giornata negli orari riabilitativi, in convenzione con Asl 1.

Il Ministro ha commentato molto positivamente la struttura visitata: “Oggi vogliamo dare alle potenzialità di ogni persona e, partendo da questo centro dobbiamo essere orgogliosi per l’intervento delle Istituzioni e dei privati. Un progetto innovativo che fornirà un’occasione a tutti. Ieri ho visto un’altra realtà meravigliosa e sono certa che ce ne siano tante altre. E’ necessario unire le forze e lavorare insieme per mettere al centro la promozione del progetto di vita che deve essere un impegno per tutti. Dobbiamo superare le frammentazione tra gli ambiti che, purtroppo, spesso non dialogano. Ogni territorio ha realtà straordinarie e molto innovative. Non dappertutto le Istituzioni non sono vicine agli entri del terzo settore ma, credo che qui ci sono tutte le possibilità per fare un ottimo lavoro”.

Massimo Ormea ha spiegato come è nata la struttura: “E’ stato un evento congiunto con la collaborazione di privati e aziende del territorio, insieme all’Asl e alla Regione Ligura per creare una struttura che ora verrà messa a disposizione della città”.

Nel nuovo centro, infatti, gli ospiti potranno svolgere diverse attività, sia sportive che culturali ed artistiche, oltre ad una stanza per esperienze di carattere sensoriale. All’interno del centro è stata anche allestita una cucina e, quindi, chi lo utilizzerà sarà completamente autonomo per i pasti. Il centro ‘Sempre con noi’, fortemente voluto dalla fondazione che porta il suo nome e che fa parte dell’Anffas, sarà sicuramente un fiore all’occhiello nell’assistenza ai diversamente abili.

Successivamente ha fatto visita al nuovo centro, appezzandone le qualità, anche il Sindaco di Genova e candidato alla presidenza della Regione, Marco Bucci.