Sanremo: inizio lavori previsto a ottobre 2022, sono invece iniziati da poco. Il 'Green Park' sarà pronto per fine 2027 (Foto)

Il cantiere era stato consegnato a fine del 2021 e, con l’avvio dei lavori ad ottobre 2022 e secondo le previsioni, il taglio del nastro si sarebbe dovuto fare ad ottobre del prossimo anno. Stiamo parlando del ‘Green Park’, la struttura ricettiva per camper e roulotte che dovrebbe (il condizionale è sempre d’obbligo) liberare tutte quelle zone spesso invase dalle case viaggianti, soprattutto a Pian di Poma.

Ma, il blocco dei lavori, ha fatto slittare tutto e le ruspe hanno ripreso a muoversi soltanto nelle ultime ore. Si tratta della nuova struttura di Pian di Poma (lato mare) che sorgerà a fianco del Palazzetto dello Sport, che purtroppo vede ancora il cantiere fermo. Farà capo alla società ‘O.I.T. Srl’ della famiglia Catto con un importante investimento di circa 4 milioni di euro. Il Green Park ospiterà 90 piazzole per i camper in una struttura di alto livello per un mercato turistico sempre in grande crescita, specie nei Paesi del Nord Europa. E poi il parco urbano a mare, le nuove aree verdi, la nuova scogliera, senza dimenticare i livelli occupazionali e le opportunità di sviluppo e promozione turistica.

Il progetto è seguito dal RUP del 'project financing' e dal Dirigente ai Lavori Pubblici, ing. Danilo Burastero, che segue anche tutti gli altri interventi in partenariato pubblico privato. Da alcune ore le ruspe stanno lavorando sia sulla zona a mare che in quella confinante con il ‘Villaggio dei Fiori’, struttura ricettiva già della famiglia Catto e che, secondo i progetti, sarà unità al ‘Green park’. Tenuto conto che i lavori sono praticamente partiti ora e che la durata prevista era di tre anni, è auspicabile che l’apertura della nuova struttura possa avvenire per la fine del 2027.