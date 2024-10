Bordighera, ricostruzione delle spiagge: la Giunta approva il progetto esecutivo per il terzo stralcio

La Giunta di Bordighera ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per il terzo stralcio (tra Kursaal e San Marco) dell’intervento di completamento della ricostruzione delle spiagge, redatto dallo Studio Professionale Sirito. Il quadro economico ammonta a 5.800.000 euro e non è finanziato.

“Abbiamo deciso di portare avanti la progettualità anche per poter accedere ai canali eventualmente disponibili per ottenere i finanziamenti necessari all’avvio di tali opere. Sottolineo, per dare un ordine di grandezza, che solo per questo terzo stralcio occorrono quasi 6.000.000 euro e in totale sono previsti 5 stralci” - commenta il vicesindaco Marco Laganà - “D’altra parte siamo perfettamente consapevoli che questi lavori siano indispensabili per più ragioni, a partire dalla ricostruzione delle spiagge e dalla difesa attiva dei muri di sostegno, delle infrastrutture e degli impianti che si trovano sul lungomare Argentina. Sono poi assolutamente evidenti le ricadute positive che si registrerebbero sulle attività economiche legate al mondo balneare e più in generale sul comparto turistico cittadino”.

La Conferenza dei Servizi per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e per l’ottenimento degli atti di assenso, pareri e nulla osta è già stata convocata e si è conclusa positivamente.