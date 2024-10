Premio FITA Liguria 'Tre Caravelle' 2024 alla Compagnia 'Il Teatro dell'Albero' di San Lorenzo al Mare (foto)

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 28 settembre, durante l'Open Day FITA Liguria, la cerimonia di premiazione dell'ottava edizione del Premio FITA Liguria “Tre caravelle” 2024 concorso riservato alle compagnie teatrali amatoriali affiliate F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) del territorio ligure.

Cinque le compagnie finaliste:

- “Boccascena” di Savona con “Il tango dell'Abuela”

- “Gli amici di Jachy” di Genova con “L'angelo di kobane”

- “Il Teatro dell'Albero” di San Lorenzo al Mare (IM) con “Non si sa come”

- “Libera Compagnia Teatro Sacco” di Savona con “Don Chisciotte el ingenioso Hidalgo”

- “Temps Clar” di Genova con “Basileia” (finalista di diritto del Premio Caravelle in quanto vincitore del Premio Nena Taffarello organizzato da “Il Sipario Strappato” di Arenzano)

Ha vinto l'ottava edizione del premio FITA Liguria “Tre Caravelle” lo spettacolo “Non si sa come” di Luigi Pirandello, portato in scena dalla Compagnia “Il Teatro dell'Albero” di San Lorenzo al Mare.

Questa la motivazione: “Lo spettacolo restituisce al pubblico, con precisa regia e con attenta cura degli abiti di scena, un gioiello dell’opera Pirandelliana. Le attrici e gli attori interpreti dell’opera,con maestria, conducono gli spettatori in una full immersion nell’universo esistenziale dell’autore, avvolti da uno spazio scenico intimo e sensuale”.

Sarà quindi la compagnia di San Lorenzo al Mare a rappresentare la Liguria al prossimo Gran Premio Nazionale di Teatro Amatoriale (G.P.T.A.) FITA che si svolgerà nel 2025.

Il Premio al Miglior Attore è andato a Alessio Dalmazzone della Libera Compagnia Teatro Sacco di Savona, nel ruolo di Don Chisciotte nello spettacolo “Don Schisciotte el ingenioso Hidalgo” con la seguente motivazione: “L’attore disegna un Don Chisciotte contemporaneo, innervato di leggera follia, adeguatamente assistito dal suo fedele scudiero. Il corpo e la voce di Alessio Dalmazzone, si fondono in una danza e in una partitura sonora, che mettono in risalto parole senza tempo che pur attuali, sanno così d’antico.”

Il Premio alla Migliore Attrice è stato assegnato a Margherita Viotti della Compagnia Gli Amici di Jachy di Genova, nel ruolo di Rheana nello spettacolo “L'angelo di Kobane” con questa motivazione: “Margherita Viott si fa interprete, di Rheana, la protagonista del noto testo, allestito in vari Paesi del mondo. Con coraggio e immedesimazione, affronta sulla scena e fa vivere al pubblico le strazianti vicissitudini della donna Kurdo-siriana, che da avvocato,diventa cecchino, pur amando la vita.”

Il Premio alla Migliore Regia , è stato assegnato a Carlo Senesi, per lo spettacolo “Non si sa come” di Luigi Pirandello portato in scena dalla Compagnia “Il Teatro dell'Albero” di San Lorenzo al Mare (IM) con questa motivazione: “A Carlo Senesi che con un'accurata partitura di gesti, sguardi, suoni e parole ha reso universale il microcosmo familiare. Senesi con esperienza guida i bravi interpreti verso la restituzione del dramma esaltando la tessitura testuale dei dialoghi pirandelliani.”

Sempre a Carlo Senesi è stato assegnato il premio al Miglior Allestimento con questa motivazione: “A Carlo Senesi che ha progettato architetturalmente un gioco di specchi, maschere e costumi ispirati alla riflessione pirandelliana, immergendo lo spettatore in un'atmosfera borghese anni ’30, con tocchi cromatici che “ colorano” il contesto bianco e nero dell’epoca.”

Tutti i premi relativi al Premio Fita Liguria Tre Caravelle 2024 sono stati realizzati da Ceramiche Guarino di Albissola, una delle eccellenze del nostro territorio.

Sempre all'interno dell'Open Day Fita Liguria sono stati consegnati anche i riconoscimenti alle due attrici che rappresenteranno la Liguria alla sesta edizione del Concorso Nazionale dei Monologhi che si svolgerà il 12 e 13 ottobre ad Ostia presso il Teatro Fara Nume.

A rappresentare la Liguria saranno: Serena Carrara della Compagnia “Teatro Civico 9” di Savona che porterà in scena il monologo “I fili di Penelope” e Ornella Sansalone della compagnia “Il Crocogufo” di Genova che porterà il monologo “A Madonna d' e rose”

In bocca a lupo alla Compagnia Il Teatro dell'Albero che rappresenterà la Liguria al Gran premio di Teatro Amatoriale che si svolgerà il prossimo anno e Ornella Sansalone e Serena Cararra che porteranno in scena i loro monologhi ad Ostia tra due settimane.

“Un ringraziamento doveroso - dichiara Giovanni Cepollini Presidente del Comitato Regionale FITA Liguria - va a tutte le compagnie iscritte che anno dopo anno, con entusiasmo crescente, hanno risposto a queste proposte, oramai diventate appuntamenti fissi nel panorama teatrale amatoriale locale, al Direttivo Regionale FITA, ai Presidenti Provinciali che si sono occupati di stimolare la partecipazione delle Compagnie stesse, al Graziano Melano e Giorgio Scaramuzzino che hanno svolto con entusiasmo e professionalità il compito di giurati, e a chiunque in qualche modo abbia contribuito al perfetto funzionamento di tutte le iniziative”.

Fotografie di Sergio Giovannini