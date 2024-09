Paolo Crespi in concerto nel negozio Divani & Divani di Sanremo

Originale iniziativa del negozio Divani & Divani by Natuzzi di Sanremo, fresco di nuova proprietà con l’acquisizione da parte della società “Emme Design” di Giulio Mascarello e Andree Massaro, dello storico negozio di Corso Marconi: un concerto di chitarra nello showroom, a cura del maestro Paolo Crespi.

L’appuntamento è per venerdì 11 ottobre dalle ore 21.15 con ingresso gratuito, ma solo su prenotazione.

Non ci risultano altre iniziative di questo tipo ovvero di un negozio di mobili che apre le porte, fuori orario, per ospitare un concerto. Com’è nata questa idea?

Ce lo spiegano Giulio Mascarello, Amministratore della nuova società, e Andree Massaro, responsabile del punto vendita, da pochi mesi nuovi affiliati della Divani & Divani by Natuzzi.

“Siamo consapevoli delle potenzialità del negozio di Sanremo, della sua storia trentennale – ci raccontano Giulio e Andree - e abbiamo l’entusiasmo chi desidera innovarsi. Per questo vogliamo aprire lo showroom a varie esperienze culturali, iniziando con un concerto di chitarra, per far vivere a tutti i nostri potenziali clienti esperienze uniche di comfort. Certamente per far conoscere meglio i nostri modelli e il loro comfort assoluto, ma anche per offrire occasioni di incontro e relax. Chi ha mai ascoltato un concerto comodamente seduto su dei divani? chi lo ha mai ascoltato, ad esempio, disteso, grazie agli speciali meccanismi relax elettrici?”.

Quest’anno le Industrie Natuzzi, con il suo presidente e fondatore Pasquale Natuzzi, festeggiano il 65° anniversario di inizio dell’attività. Ormai il Gruppo si distingue nel mondo come una vera eccellenza italiana.

In Italia Natuzzi, nel 1990, sviluppa il primo franchising dell’imbottito: Divani & Divani che ora è presente il tutto il territorio nazionale con oltre 60 negozi.

A Sanremo lo showroom apre nel marzo del 1994, giusto trent’anni fa. Queste iniziative originali ben si inseriscono quindi nelle celebrazioni di questi importanti traguardi.

Dunque, questo primo concerto all’interno di un negozio d’arredamento, venerdì 11 ottobre, si avvarrà di Paolo Crespi, residente a Sanremo, insegnante e arrangiatore di chitarra classica.

A lui abbiamo chiesto i dettagli su cosa si potrà ascoltare:

“Sarà un concerto che si svilupperà in due tempi. Nel primo interagirò con il pubblico presente, proponendo un’attività musicale di ascolto. Nel secondo tempo mi dedicherò ai grandi classici arrangiati per chitarra classica, con un omaggio a Fabrizio De Andrè e alla musica internazionale. Sono sicuro che, vista la location del concerto, il pubblico potrà ascoltare la musica in pieno relax!”

L’ingresso nel negozio Divani & Divani di Corso Marconi 296 a Sanremo, per ascoltare il concerto dal titolo “Da Pachelbel … a Vasco Rossi, passando per De Andrè”, è libero e gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione al link in fondo alla pagina in quanto i posti sono limitati.

“Apriamo con gioia le porte del nostro showroom – ci raccontano Giulio e Andree – per ascoltare in pieno relax Paolo Crespi live che fin da ora ringraziamo per la sua disponibilità. Sarà una serata semplice, come in famiglia. Ci sarà spazio per interagire con il maestro Crespi e la possibilità di vincere un esclusivo premio griffato “Divani & Divani”. A tutti coloro che interverranno saremo lieti di offrire anche una speciale gift card”.

La Divani & Divani by Natuzzi, da alcuni anni, sviluppa i concetti di “total living” aprendo la storica collezione di divani anche a tavoli da pranzo, librerie, letti e di “comfort assoluto” offrendo dei prodotti con un design studiato per migliorare la circolazione e alleviare la tensione articolare grazie al comfort ergonomico certificato Ergocert, primo Ente accreditato a livello internazionale per la certificazione delle caratteristiche ergonomiche di prodotti.

Tutti coloro che interverranno al concerto avranno quindi anche l’opportunità di scoprire questi concetti innovativi.

Appuntamento quindi a venerdì 11 ottobre, ore 21.15 (l’accesso nello showroom sarà possibile dalle ore 20.45) a Sanremo, in Corso Marconi 296 (il posteggio del negozio sarà chiuso, a quanti interessati si consiglia di parcheggiare sull’Aurelia) per ascoltare “Da Pachelbel … a Vasco Rossi, passando per De Andrè”, Paolo Crespi live.

Per ulteriori informazioni si può contattare il punto vendita di Sanremo al nr 0184 662711 (aperto al pubblico dal lunedì al sabato, in orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 e la domenica pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00) oppure visitare la pagina Facebook Divani & Divani by Natuzzi Sanremo o il profilo Instagram divaniedivanibynatuzzi.sanremo

Ecco il link per prenotarsi al concerto:

https://www.eventbrite.com/e/paolo-crespi-live-tickets-1010706629737