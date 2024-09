Appendice del 'Sanremo Padel Tour' in Valle Argentina: visita dei campioni del calcio e di Anna Falchi a Badalucco (Foto)

Il ‘Sanremo Padel Tour’ ha fatto tappa anche nell’entroterra e, più precisamente a Badalucco in Valle Argentina. Lo ha fatto con i quattro ex calciatori che hanno partecipato all’esibizione di sabato pomeriggio, insieme alla sempre splendida Anna Falchi.

Dopo la partita e la cena di gala al Casinò di Sanremo, Demetrio Albertini, Nelson Dida, Nicola Amoruso e German Denis, sono stati accompagnati insieme all’attrice nel piccolo centro della Valle Argentina. Accolti con entusiasmo dal Sindaco Matteo Orengo, sono stati accompagnati nel borgo dell’entroterra, rimanendo incantati dal suo fascino.

Non sono mancati gli apprezzamenti per i luoghi storici di Badalucco e dell’intera valle, un posto sempre straordinario da visitare per le bellezze anche in chiave enogastronomica. Non è mancato il momento per qualche foto ricordo, ovviamente davanti ai monumenti del paese. Sia i calciatori che Anna Falchi si sono ripromessi di tornare per trascorrere qualche ora di relax nella zona.

Per Badalucco, la Valle Argentina ma il Ponente in generale un altro bel tassello nella promozione turistica, grazie al ‘Sanremo Padel Tour’ che, la prossima stagione si preannuncia ancora più interessante. La tappa sanremese, infatti, non sarà più come quest’anno solo una esibizione ma il luogo delle ‘finals’ di un tour che potrà diventare appassionante per chi segue il padel. E chissà che gli organizzatori (la E20 Sanremo) non stiano già pensando a nomi dello sport e dello spettacolo che possano dare ulteriore lustro alla manifestazione.