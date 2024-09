Bordighera: interventi di pulizia di tombini e caditoie in via Aurelia lato monte fino alla rotonda di via Pasteur

Domani, 1° ottobre, a Bordighera saranno effettuati gli interventi di pulizia di tombini e caditoie in via Aurelia lato monte (dal confine con Vallecrosia fino alla rotonda di via Pasteur). Lo scorso 25 settembre Teknoservice ha provveduto ad operare sul lungomare Argentina, via Sant’Antonio, piazza Eroi della Libertà, via Noaro.