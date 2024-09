Alessandro Piana alla Festa del fungo di Triora: ”Un’importante vetrina per le eccellenze del nostro territorio”

Il Presidente facente funzioni della Regione Liguria questa mattina ha partecipato alla Festa del fungo a Triora. “Il Comune ha organizzato una manifestazione di tre giorni all’insegna della natura, dello sport, dell’arte e della buona tavola, con un protagonista d’eccellenza: il fungo”, commenta il Presidente facente funzioni Alessandro Piana, che prosegue: ”Ringrazio l’amministrazione comunale per il gradito invito e rivolgo loro i complimenti da parte di Regione Liguria per l’impegno e la passione con cui organizzano l’evento, che è una vetrina importante per le eccellenze del nostro territorio.

Grazie al clima favorevole e alla biodiversità delle nostre aree boschive, i funghi liguri si distinguono per qualità e varietà, rappresentando una delle risorse più preziose del nostro patrimonio enogastronomico. Il popolo dei 'fungaioli' è importante per mantenere vivo il nostro splendido entroterra nella stagione autunnale, quando i boschi della Liguria si trasformano in un vero e proprio paradiso per gli appassionati di funghi, attirando cercatori e buongustai da tutta Italia”.