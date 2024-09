Sanremo: Beppe Convertini e il suo libro 'll Paese azzurro. Un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare' ai Martedì Letterari del Casinò

Dopo aver condotto la cerimonia del ‘Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile’ Beppe Convertini mantiene la promessa e torna al Casinò di Sanremo. Martedì 1° ottobre nel teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo alle ore 16.30 il noto giornalista, conduttore e scrittore illustrerà la sua opera “ll Paese azzurro. Un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare” (Rai Libri). Ingresso libero.

Dalle Cinque Terre all’arcipelago delle Eolie, passando per le tante isole piccole e grandi che popolano il Mediterraneo: il mare, inesauribile risorsa del nostro Paese, è al centro del racconto di Beppe Convertini, che ne esplora le mille sfaccettature in un viaggio alla scoperta di luoghi, antichi mestieri, eccellenze enogastronomiche e personaggi che ne rappresentano l’essenza. Un tesoro sempre più a rischio, continuamente minacciato dall’inquinamento e dalla cementificazione, che proprio attraverso le tappe di questo percorso l’autore vuole valorizzare, proteggere e salvaguardare. Così come intende fare con le sue tradizioni, per esempio le tante feste popolari, che proprio del mare fanno il loro fulcro. Una emozionante raccolta di storie delle splendide acque costiere italiane, che ci aiuterà ad amarle ancora di più e a rispettarle.

Beppe Convertini (Martina Franca, 20 luglio 1971) è un attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Ha condotto diversi programmi in Rai: “La vita in diretta Estate”, “Storie in bicicletta”, “Telethon”, “C’è tempo per…”, “Uno Weekend”, “Azzurro – Storie di mare”, “Evoluzione terra”. Dal 2019 è al timone di “Linea Verde”.



I Martedì Letterari proseguono martedì prossimo 8 ottobre alle ore 16.30 con un incontro eccezionale inserito nel ciclo “la Cultura della legalità”, in collaborazione con l’associazione Unuci , sarà nel teatro dell’Opera Capitano Ultimo Sergio Di Caprio per raccontare alcune delle pagine più importanti della lotta alla criminalità organizzata. Ingresso libero.