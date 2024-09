Sabato di impegni sul territorio per l'assessore regionale Marco Scajola

L'assessore regionale all'Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola sarà impegnato sabato sul territorio della provincia di Imperia.

Alle 11 parteciperà in occasione dei cent'anni di Imperia alla Santa Messa celebrata dal vescovo monsignor Gugliemo Borghetti in calata Anselmi. Nel pomeriggio, alle ore 17, l'assessore Scajola sarà a Ospedaletti per l'ottava rievocazione storica, trofeo internazionale di motociclismo.

Alle 18 parteciperà alla premiazione dell'undicesimo concorso di poesia del Circolo Parasio - Città di Imperia a villa Faravelli. A seguire, alle 20, l'assessore sarà a Diano Castello in compagnia della squadra femminile di pallapugno 'Amici del Castello' recentemente vincitrice del campionato italiano di Serie A.