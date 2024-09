L’assessore regionale Scajola a Borghetto d’Arroscia: “230mila euro di intervento per migliorare frazione Gavenola”

L’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola ha svolto oggi un sopralluogo sul cantiere di rigenerazione urbana in partenza in questi giorni nella frazione Gavenola. 232mila euro il costo complessivo dell’intervento che prevede la regimazione delle acque e la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica all’interno di uno stabile da tempo abbandonato.

“Un’opera significativa che darà nuove prospettive alla frazione di Gavenola – dice l’assessore Scajola -. Nella sola valle Arroscia sono dieci i cantieri di rigenerazione urbana aperti, molti dei quali già terminati, dal 2021 a oggi per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Nel Comune di Borghetto d’Arroscia abbiamo recentemente inaugurato la riqualificazione delle vie del centro storico, ora partiamo con questo ulteriore intervento basato sul riutilizzo dell’esistente senza alcun nuovo consumo di suolo. Da nove anni abbiamo restituito la centralità che merita all’entroterra, attraverso finanziamenti che non hanno precedenti, con lo scopo non solo di preservarlo, ma anche e soprattutto di valorizzarne peculiarità e bellezze a favore di cittadini e turisti”.