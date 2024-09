Bordighera: affidamento del servizio prescuola, l'Assessore Martina Sferrazza risponde a Giuseppe Trucchi

“Sono convinta che ogni segnalazione, così come ogni critica, se fondata e tempestiva rappresenti un importante stimolo. Non accade però sempre così”.

Interviene in questo modo l’Assessore di Bordighera, Martina Sferrazza, dopo le dichiarazioni del Consigliere di opposizione Giuseppe Trucchi. “Lo scorso 20 settembre l'Amministrazione di Bordighera – prosegue - ha comunicato con una nota stampa di aver invitato l’Istituto Comprensivo a pubblicare un nuovo bando per l’affidamento del prescuola, affiancando così i genitori nella richiesta di un servizio che per molti è fondamentale. Ieri il Consigliere Trucchi ha evidenziato a mezzo stampa il disagio per la mancata attivazione del prescuola e del doposcuola e ha chiesto all'Amministrazione di sostenere per quanto di competenza la soluzione del problema”.

“Spiace dover sottolineare l'intempestività del Consigliere Trucchi – termina Sferrazza - alla luce del fatto che abbiamo già risposto una settimana fa a un'esigenza da lui sollevata solo ieri. Non solo: posso assicurare che l'Istituto Comprensivo si è già attivato per il nuovo bando ed entro la metà di ottobre dovremmo avere il servizio disponibile”.