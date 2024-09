Giù il velo sulla nuova edizione di "Sa(n)remo Lettori": martedì 1° ottobre il primo incontro (Foto)

Dopo il successo dello scorso anno, torna "Sa(n)remo Lettori", la rassegna letteraria che vanta nomi tra i più prestigiosi del panorama letterario contemporaneo. Ideata e curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile (docente di lettere del Liceo Cassini) e proposta dall'assessorato alla cultura guidato Enza Dedali, la rassegna prevede la collaborazione del Liceo Cassini, dell'Istituto Colombo e del Liceo Amoretti e si svolge a Villa Nobel (sala interna) sino al 20 maggio 2025. Quest'edizione si presenta con una novità, ovvero l'attenzione verso i più piccoli: diversi infatti gli incontri di "Sa(n)remo Lettori Junior" che prevedono anche laboratori.

"E' davvero un piacere riproporre questa rassegna culturale - dichiara l'assessore Dedali - che porta a Sanremo grandi nomi del mondo letterario contemporaneo e che, per la prima volta, si apre anche ai più piccoli. Una bella occasione per avvicinarli alla lettura e alla cultura. Ringrazio la professoressa Rotta Gentile per aver nuovamente proposto questo progetto al Comune e i vari istituti scolastici che, con entusiasmo, hanno aderito all'iniziativa".

Di seguito il calendario

Martedì 1 ottobre, ore 18

Incontro con la scrittrice Sandra Petrignani, finalista al Premio Strega presentazione del nuovo libro "Autobiografia dei miei cani" (ed. Feltrinelli)

Modera l'incontro Patrizia Milanese con Francesca Rotta Gentile

L'autrice: Sandra Petrignani è nata a Piacenza. Ha lavorato al quotidiano "II Messaggero" e poi al settimanale "Panorama". Tra i suoi numerosi libri: Navigazioni di Circe, La scrittrice abita qui, Dolorose considerazioni del cuore, Marguerite, Addio a Roma e La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, in cinquina al premio Strega. I suoi libri sono stati tradotti in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Giappone, Polonia, Svezia, Romania, Slovenia e Serbia. Vive a Roma, con lunghi soggiorni in una casa nella campagna umbra, non lontana da Amelia, zona d'origine del padre. Ha quattro cani. Per Feltrinelli Gramma è uscito Autobiografia dei miei cani (2024).

Il libro: Ogni autobiografia porta con sé una dose di coraggio. Ma raccontarsi attraverso i cani che hanno accompagnato un'esistenza aggiunge una "tenerezza del cuore al fascino di qualsiasi vita", come avrebbe detto Jane Austen. Sandra Petrignani è scrittrice che viaggia da sempre su un crinale modernissimo; in quella terra di mezzo tra romanzo e biografia, tra racconto di quello che è stato e narrazione di vite eccellenti. Lo ha fatto con la Roma degli anni sessanta in Addio a Roma, ripercorrendo la vita di Natalia Ginzburg nella Corsara, indagando le stanze delle autrici più amate in La scrittrice abita qui. Ora Petrignani parla di sé con la tenerezza del cuore che viene dai suoi cani, dai tanti che hanno fatto da contrappunto silenzioso alle sue storie di vita. E attraverso loro rievoca amori e compagni di strada di un'epoca perduta come lo sono tutte le epoche. Nel raccontare gli anni vivi dell'infanzia, della giovinezza e della maturità, Petrignani ritrova verità e conforto, sorriso e leggerezza, ispirazione e felicità della scrittura. Uno dopo l'altro, i cani si fanno testimoni di matrimoni e di separazioni, di lutti e di gioie, e diventano compagni silenziosi, oracoli per risposte impossibili. Autobiografia dei miei cani è un libro sulla passione e sull'amore per la letteratura, narrata soprattutto attraverso l'incontro con uno scrittore che, con le sue parole nitide e scarnificate, restituiva il silenzio e il mistero del mondo. Lo stesso mistero che traspare, e ammalia, negli occhi di un cane. "Vado istintivamente d'accordo con chi lascia che la sua vita sia complicata dalla compagnia di qualche animale. C'è anche chi evita d'innamorarsi per non complicarsi la vita, gente di cui conviene diffidare. Avere un cane è trovarsi in un costante stato di innamoramento."

"Sandra Petrignani scrive con un incantevole esercizio di leggerezza". lan McEwan

"In Sandra Petrignani c'è una memoria da vestale, ma senza alcuna solennità." Michela Murgia

Domenica 10 novembre, ore 16.30- Sa(n)remo Lettori JUNIOR

Incontro con Patrizia Massano "Patty alla scoperta di Alfred Nobel" con visita guida alle sale della casa di Alfred Nobel.

Modera l'incontro Loredana Pippione con Francesca Rotta Gentile

Domenica 17 novembre, ore 18

Incontro con la prof.ssa Laura Suardi, traduttrice dei classici, docente di latino e greco al Liceo Parini di Milano, scrittrice e collaboratrice del Corriere della Sera. Lectio dal titolo "La Strega e il robot: miti greci e intelligenza artificiale".

Sabato 23 novembre ore 16.30 - Sa(n)remo Lettori JUNIOR

Incontro con Sara Di Vittori "Piume magiche piovono su Sanremo" con laboratorio per i bimbi. Modera l'incontro Loredana Pippione con Francesca Rotta Gentile

Martedì 10 dicembre ore 18

Incontro con Gregorio Gitti, docente ordinario all' Università degli Studi di Milano e avvocato. Lectio dal titolo "Il diritto e l'intelligenza artificiale". Modera l'incontro il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Imperia con l'avvocato Alessandro Villa, docente di diritto presso l'istituto Colombo, l'avvocato Luciano Leone, docente di religione al Liceo Cassini e la prof.ssa Valeria Ammirati, docente di diritto al Liceo Cassini

Domenica 19 gennaio 2025 ore 16.30, Sa(n)remo Lettori JUNIOR

Incontro con la scrittrice Paola Ravani "Il bambino dall'occhio blu" (ed. Einaudi)

Modera l'incontro Loredana Pippione con Francesca Rotta Gentile

Martedì 11 marzo 2025 ore 18

Incontro con lo scrittore Mario Desiati, vincitore del Premio Strega

Modera l'incontro Lucia Jacona, dirigente scolastica dell'Istituto Colombo di Sanremo con Francesca Rotta Gentile

Martedì 8 aprile 2025 ore 18

Incontro con la scrittrice Melania Mazzucco, vincitrice del Premio Strega

Presentazione del nuovo libro. Modera l'incontro Stefania Sandra, vicepreside del Liceo Cassini di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile

Martedì 15 aprile 2025 ore 18

Incontro con Laura Pepe, docente dell'Università degli Studi di Milano e traduttrice dei classici Presentazione del nuovo libro su Sparta.

Modera l'incontro Annamaria Fogliarini, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Sanremo Levante con Francesca Rotta Gentile.

Martedì 20 maggio 2025 ore 18

Incontro con lo scrittore giallista Carlo Lucarelli.

Modera l'incontro Mara Ferrero, dirigente scolastica del Liceo Cassini con Francesca Rotta Gentile

Si ringraziano Yacht Club, Lolli Palace ed Emily Rooms Sanremo.

Gli incontri si svolgono con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria, sono gratuiti per tutta la cittadinanza, riconosciuti come formazione docenti e inseriti sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell'Istruzione.