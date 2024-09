Sanremo, ripristinato il servoscala di via Volta: a breve un sopralluogo del Comune

Rimesso in funzione il servoscala interno alle scuole di via Volta. Il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara e la consigliera comunale Giovanna Negro, venuti a conoscenza che il dispositivo era rimasto fuori servizio per diverse settimane, si sono subiti attivati affinché il guasto venisse riparato così da restituire piena operatività ad un impianto essenziale per l'inclusione scolastica.

Il servoscala, infatti, è fondamentale per garantire l'accessibilità a persone con difficoltà motorie o disabilità.

Il vicesindaco e la consigliera hanno preso in carico la questione immediatamente, coordinando le verifiche tecniche e gli interventi necessari per ripristinarne il funzionamento.

Nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo per assicurarsi che l'impianto funzioni correttamente e risponda pienamente alle esigenze degli utenti.