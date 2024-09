Nuovi treni regionali, assessore Sartori: "Fieri per la consegna avvenuta nei tempi contrattauli"

Con i nuovi treni Rock numero 47 e numero 48 questa mattina alla stazione di Piazza Principe a Genova è stata completata la consegna dei 48 treni regionali oggetto del Contratto di Servizio sottoscritto nel 2018 tra Regione Liguria e Trenitalia, società capofila del Gruppo FS. Il lotto complessivo prevede quindi 5 nuovi treni Jazz, 15 Pop e 28 Rock a cui vanno aggiunti i 20 complessi Vivalto a 5 o 6 carrozze trainate da locomotore 464. Grazie al suo completo rinnovo, la flotta ligure è tra le più moderne del Paese, abbassando l'età media dei treni a 4 anni e mezzo contro gli oltre 25 del 2017.

“Siamo fieri che la consegna sia avvenuta nei tempi previsti dal contratto sottoscritto nel 2018 dal mio omologo predecessore Gianni Berrino e Trenitalia: possiamo dire con grande orgoglio di avere in Liguria la flotta di treni regionali tra le più moderne e più giovani d'Italia. Oltre all'età media, notevolmente abbassata rispetto a prima, tutti questi treni hanno elevati standard di sicurezza, di comfort e di affidabilità che si traducono nella riduzione dei costi di intervento e di manutenzione. In parole povere: avere materiale nuovo vuol dire praticamente annullare la probabilità di guasti e quindi ritardi a tutto vantaggio dell'utenza”, ha detto l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

Il vigente Contratto di servizio (2018-2032) prevede investimenti significativi per un valore complessivo di 557,9 milioni di euro, di cui 518,1 milioni a carico di Trenitalia e 39,8 milioni a carico della Regione. Tra gli investimenti si evidenziano: 390,5 milioni per il rinnovo della flotta con i 48 nuovi elettrotreni, 50,6 milioni per l’ammodernamento del reticolo manutentivo in Liguria e 31 milioni per revamping e restyling della flotta esistente (installazione di sistemi antincendio e people counter, upgrade della manutenzione predittiva e della videosorveglianza, modifica delle toilette e miglioramento dell’illuminazione interna).

Il Rock è un treno del gruppo Hitachi completamente assemblato in Italia: può raggiungere i 160 km/h di velocità massima e ospitare circa 1.100 persone, con oltre 600 sedute. Elevato il comfort a bordo con maggiore spazio per le gambe, postazioni bici, il “poggiabimbo” nella toilette universale, predisposizione alla rete Wi-Fi di bordo, prese Usb. Le postazioni per le sedie a rotelle sono collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso, così da ridurre al minimo il tragitto all’interno del rotabile. A bordo, infine, è presente un sistema di videocamere di sorveglianza a circuito chiuso per garantire maggiore sicurezza ai passeggeri.