Il Comitato provinciale dell'Anpi di Imperia idealmente in piazza per contrastare il Ddl Sicurezza

Il Comitato Provinciale ANPI di Imperia oggi sarà idealmente in piazza con le associazioni e tutte le forze democratiche per contrastare il Ddl Sicurezza che ha il chiaro intento di criminalizzare le lotte sociali con particolare accanimento verso lavoratrici e lavoratori, ambientalisti, migranti, detenuti, madri detenute, chiunque protesti contro le scelte del governo, con cui si vuole criminalizzare la libertà di espressione e impedire il pacifico conflitto sociale che è un cardine della democrazia costituzionale.

“Il comitato – evidenzia il presidente Amelia Narciso - è intenzionato a promuovere con tutte le forze democratiche ogni iniziativa volta a contrastare questo pericoloso disegno di legge che è un ulteriore tassello per scardinare lo stato di diritto, per questo non deve passare al Senato”.