Quarantesima edizione della Sanremo Cup Dado Tessitore, la rassegna pallavolistica che porta in Riviera le promesse del volley italiano (Foto)

Il grande volley si appresta a tornare ancora una volta nel ponente ligure, grazie alla Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Come tradizione, i primi weekend autunnali ospitano i vari appuntamenti della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore.

Quest'anno poi si registra un importante traguardo, con i 40 anni dell'evento, un'occasione quindi per guardare al futuro della manifestazione a anche al presente, considerando che per la prima volta si toccherà il numero di 16 squadre partecipanti, che si daranno battaglia al Polo sportivo del Mercato dei Fiori, col torneo femminile che andrà in scena sabato 28 e domenica 29, mentre per quello maschile si dovrà aspettare ottobre, precisamente il weekend del 12 e 13. Tra atleti, allenatori, arbitri e e dirigenti si contano circa 300 persone coinvolte nella manifestazione, dato che sarà rilevante anche a livello turistico.

La Sanremo Cup, la cui prima edizione risale al 1985, ha ospitato nel corso degli anni numerosi interpreti di spessore, come Keba Phipps, Maurizia Cacciatori, Francesca Piccinini, Simona Ranieri e Victoria Ravva.

"La pallavolo rappresenta un punto di riferimento nella città - dichiara il sindaco Alessandro Mager - L'evento nel tempo ha saputo proporre momenti di alto livello. Con il rinnovato impegno della Nuova Lega Pallavolo Sanremo, unito alla sensibilità della famiglia Tessitore, sono certo che anche questa edizione saprà appassionare".

"Quest'anno - aggiunge l'assessore Alessandro Sindoni - avremo la presenza di due azzurre vincitrici del torneo olimpico e di una medaglia d'argento statunitense, oltre alle competizioni giovanili, un mix che permetterà di ammirare atlete di altissimo livello e la preparazione delle nuove leve. Eventi sportivi così avranno anche grande importanza a livello turistico, pensando agli accompagnatori dei ragazzi e a tutti gli appassionati che verranno ad assistere".

Alla presentazione dell'evento erano presenti anche Giuseppe Tessitore, fratello di Edoardo a cui il torneo è dedicato, Cesare Fagnani, presidente della Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Paolo Alberti, storica figura del volley locale, il coordinatore Carlo Ferraro e in rappresentanza del Coni Federico Marchi.