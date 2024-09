Giornate europee del patrimonio 2024, anche a Sanremo e Ventimiglia eventi speciali per il weekend 28-29 settembre

Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.

In queste due giornate, i Musei statali della Liguria offriranno visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali, in una grande festa che coinvolgerà tutti, adulti, famiglie e soprattutto bambini!

Il tema scelto per questo 2024 è “Patrimonio in cammino” che particolarmente si “sposa” con la conformazione stessa e storia della nostra Liguria.

Sabato 28 settembre, alcuni musei statali della Liguria saranno aperti straordinariamente anche in orario serale, con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge). Questi gli eventi in provincia di Imperia:

Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia)

Sabato 28 settembre | 14:00-18:00

La preistoria in 3D. uno sguardo virtuale alla grotta del Caviglione

Dalle ore 14 alle 18 potrete visitare la Grotta del Caviglione e trasportandovi direttamente nella Preistoria: la visita avverrà con l’ausilio dell’”Oculus” il visore per la realtà virtuale che regalerà agli spettatori la realistica sensazione di un viaggio nel tempo e nelle diverse fasi climatiche che si sono susseguite nella zona. Non è necessaria prenotazione.

Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia)

Sabato 28 settembre | dalle 15 alle 18 visite guidate con l’archeologo alla scoperta dei segreti di Albintimilium. Le visite avranno la durata di un ora circa e potrete “passeggiare” per le antiche terme e il teatro romano, il nostro fiore all’occhiello.

Forte Santa Tecla (Sanremo)

Sabato 28 settembre | ore 10 presentazione ufficiale del progetto di restauro e consolidamento dell’Oratorio di San Giovanni Battista a Bussana Vecchia. L’oratorio, come tutto il paese, fu irrimediabilmente danneggiato in seguito del terribile terremoto del 1887 ed ancora oggi è visibile solo dall’esterno. La conferenza è a ingresso libero fino ad esaurimenti posti.