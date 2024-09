Sanremo: parcheggio selvaggio davanti alla scuola di via Asquasciati, nuove proteste degli automobilisti

Puntuale come un orologio svizzero torna, con l’inizio della scuola, la polemica sulle auto lasciate praticamente in mezzo alla strada, in via Ascquasciati di fronte alla scuola ‘Almerini’, nel pieno centro di Sanremo. Alcuni nostri lettori, infatti, ci hanno segnalato l'inciviltà e la maleducazione di diversi genitori che si recano a scuola per prendere i propri figli sapendo benissimo che nella via è concessa una piccola sosta (seppur in divieto) nell'attesa della uscita di scuola degli alunni.

Con buona ragione, chi deve sopportare il caos delle auto parcheggiate ovunque (accade anche in molte altre zone della città come ad esempio via Volta) evidenzia come esista anche il parcheggio coperto di corso Garibaldi (Palafiori) che gratuito per i primi 45 minuti, senza dover necessariamente creare ingombro davanti alla scuola e ancor più grave sopra il marciapiede impedendo spesso la visuale e la svolta per il traffico che va verso mare, trovandosi occupata la corsia a sinistra che consente poi di immettersi in via Manzoni.

Secondo i sanremesi che ci hanno scritto sono troppe le violazioni che vengono quotidianamente messe in atto da chi va a prendere i figli a scuola: “Spesso – ci ha scritto Luciano – questi hanno anche da lamentarsi. Ritengo che se si è autonomi si possa raggiungere i propri genitori, nonni o parenti in sicurezza anche in un piazzale senza creare disagio e intralcio al traffico veicolare e pedonale”.