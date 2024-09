Inaugurazione dell’anno sociale 2024/2025 del Lions Club Bordighera Otto Luoghi (foto)

Giovedì 19 settembre il Lions Club Bordighera Otto Luoghi si è riunito presso l’hotel Villa Sylva di Sanremo, per inaugurare l’anno sociale 2024/2025 presieduto da Delia Sabbieti che, visibilmente emozionata, ha salutato i soci e gli ospiti presenti e ha illustrato le linee guida del programma dei service, che il Club intende realizzare: "Saremo presenti alla Rievocazione del Circuito storico Storico motociclistico (29 settembre di Ospedaletti) con la collaborazione della dottoressa Allavena Francesca, che si presterà a misurare gratuitamente la pressione dell’occhio come screening per la lotta al glaucoma; nel mese di ottobre verrà approfondita e concretizzata la collaborazione con ENEA (Europian Neuroblastoma association) per fornire il nostro supporto sposando uno dei progetti nazionali che riguarda la lotta ai tumori infantili; ci sarà un incontro fra le scuole (Plessi di Bordighera e Vallecrosia) e la protezione civile per un momento formativo insieme ai bambini.

Novembre sarà ricco di appuntamenti, inizierà con una conferenza della giornalista di moda Daniela Cuzzolin, il ricavato della serata verrà utilizzato per l’acquisto di creme e prodotti 'cosmetici', appositamente studiati per le persone in terapia Chemioterapica, radioterapica o con esiti di interventi oncologici, i prodotti verranno consegnati al reparto di competenza dell’ospedale di Sanremo affinché vengano donati direttamente; verrà organizzata una giornata di formazione e sensibilizzazione sull’epilessia e ci saranno le attività collegate alla giornata mondiale del diabete giovanile con lo screening nelle scuole e con la “camminata per il diabete”.

A gennaio sarà organizzato un torneo di burraco benefico; a marzo ci saranno due appuntamenti importanti, la consegna del tricolore ai bambini delle scuole e la festa degli alberi, durante la quale saranno messe a dimora le piante acquistate attraverso la vendita del calendario 2025 (autoprodotto); sempre nel mese di marzo ci sarà la visita di un oculista, ai bambini (sotto i 5 anni) della scuola materna, per lo screening rivolto all’individuazione di eventuale ambliopia e, presso l’istituto Montale di Bordighera, ci sarà il 'progetto Martina', un momento di sensibilizzazione per informare i giovani sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, sulla opportunità della diagnosi tempestiva e sulla necessità di impegnarsi in prima persona.

In realtà l’attività del Club non si è mai fermata e sono già stati realizzati lo 'Sparkling Party', del 27 luglio scorso, a favore del centro addestramento cani guida Lions di Limbiate ed è in corso lo 'Zaino sospeso', con la collaborazione di diverse cartolerie della zona, si può acquistare materiale scolastico che verrà raccolto Il 5 ottobre (verrà posizionata una bancarella, comunicheremo luogo e orario precisi) e consegnata ai servizi sociali per aiutare le famiglie, con bambini in età scolare, che si trovano in un momento di difficoltà.

Durante la serata, che ha confermato la coesione, l’amicizia e l’impegno fra e dei soci, Sonia Viale socia del Club, ha presentato il Dottor Stefano Ferlito accolto con grande entusiasmo, il suo ingresso nel club è stato ufficializzato dalla consegna della “spilla” da parte del governatore del distretto lions 108ia3 Vincenzo Benza graditissimo ospite.

Ci siamo dilungati già troppo e l’elenco non è ancora finito, sarà nostra premura aggiornare e fornire tutte le specifiche man mano che ci avvicineremo alle date degli eventi, siamo sicuri che sarà un altro anno ricco di importanti risultati animati dallo spirito lionistico della solidarietà, 'aiutateci ad aiutare' e seguiteci anche su Instagram e Facebook (Lions Club Bordighera Otto Luoghi)".