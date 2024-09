Sanremo: il Challenge di trathlon continua con il Memorial Alessio Bianchi (Foto)

Prosegue il Triathlon Challenge di Sanremo, la due giorni di gare con atleti del triathlon mondiale che gareggeranno per le vie della città.

Dopo la gara dei giovani, ad aver animato il pomeriggio sportivo sanremomese è stato lo Swimrun - Memorial Alessio Bianchi, una prova che prevede nuoto e corsa alternati per un totale di 20,5 km per il percorso medio e 11,5 km per il percorso short, a cui hanno preso parte 60 atleti.