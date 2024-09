Valle Argentina, il medico Liguorini va in pensione: Asl al lavoro per cercare il sostituto

Il mese di ottobre segnerà la fine della carriera lavorativa del dottor Nino Liguorini, che andrà in pensione dopo diversi anni di onorato servizio. Una notizia che però non è stata accolta benissimo in Valle Argentina, in quanto i pazienti del dottore sono preoccupati di restare senza medico curante, soprattutto considerando l'alto numero di utenti che ogni medico di base ha già in carico.

A calmare gli animi ci ha pensato la dottoressa Viviana Lo Blundo, medico operante a Badalucco e Taggia e consigliera dell'Ordine dei medici, la quale ha voluto rassicurare i cittadini. "Capisco che ci sia molta paura tra i pazienti - spiega - In questi giorni hanno ricevuto la lettera di avviso e sanno che noi colleghi medici siamo tutti pieni di pazienti, ma assicuro che l'Asl è già al lavoro da settimane per evitare che le persone si trovino senza assistenza medica".

"Non è vero che non si sta facendo nulla", ha aggiunto la dottoressa Lo Blundo. "L'Asl sta cercando una soluzione. Le persone non si troveranno senza medico da un giorno all'altro, questo è garantito". Infatti, l'Azienda sanitaria locale è in contatto con i comuni della zona da diverse settimane per affrontare la questione e trovare un nuovo medico per coprire il vuoto che lascerà il dottor Liguorini. Nonostante i fondi limitati e il fatto che ogni medico di base gestisca già tra i 1.500 e i 1.600 pazienti, la dottoressa Lo Blundo ha assicurato che il servizio sarà garantito, invitando tutti a non spaventarsi.