Pensionamento dottor Liguorini, l'assistenza sarà garantita: ok alla soluzione del medico a rotazione per i comuni della Valle Argentina

Questa mattina si è tenuta una riunione cruciale tra i comuni di Montalto Carpasio, Triora, Molini di Triora e l'Asl riguardo al prossimo pensionamento del dottor Nino Liguorini. Nonostante le difficoltà incontrate nella ricerca di un sostituto stabile, è emersa una soluzione temporanea: un medico, a rotazione e proveniente dai comuni della costa (Sanremo, Taggia o Riva Ligure) visiterà settimanalmente i tre comuni, aggiungendo un pomeriggio a Molini di Triora.

Questa sistemazione provvisoria, che verrà formalizzata a breve e che conferma l'importante sinergia e collaborazione tra l'Azienda sanitaria e le amministrazioni comunali del territorio, garantirà la continuità delle cure mediche e delle prescrizioni. L'Asl, intanto, prosegue nella ricerca di una soluzione definitiva, pur avendo ricevuto l'approvazione dei sindaci dei comuni interessati. "Siamo contenti, - afferma Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora - in questo modo il servizio prosegue e nessuno verrà lasciato solo. Chiaramente si tratta di un servizio diverso rispetto a quello offerto dal dottor Liguorini, tuttavia, in una fase cruciale come questa, possiamo ritenerci soddisfatti."

Come detto, la prossima pensione del dottor Nino Liguorini ha reso necessaria la ricerca di una soluzione alternativa, portando all'introduzione del medico a rotazione per mantenere l'assistenza sanitaria nei comuni di cui sopra. Una notizia, quella del pensionamento, che aveva sorpreso in parte i pazienti, in quanto il dottor Nino Liguorini è sempre stato un medico molto apprezzato per la sua serietà e affidabilità. Arrivato nella Valle Argentina nel 2001, ha stabilito la sua residenza a Montalto Ligure. Negli anni ha esercitato la sua professione diviso tra gli ambulatori di Triora, Molini di Triora, Montalto Ligure e Arma di Taggia, garantendo sempre la sua presenza.