La Valle Argentina ha il suo nuovo medico: in arrivo il dottor Enrico Boeri, prenderà servizio dal 1° ottobre

Buone notizie per i residenti della Valle Argentina: a partire dal 1° ottobre il giovane Enrico Boeri sarà il nuovo medico di medicina generale, garantendo un importante supporto per i servizi sanitari locali. Boeri, originario di Albenga, porterà la sua professionalità e competenza nei comuni di Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio e Carpasio, dove presterà servizio per coprire le necessità dei cittadini.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il suo calendario di visite nei vari comuni della Valle Argentina, consentendo alla popolazione di avere un punto di riferimento chiaro per le consultazioni mediche. La sua presenza rappresenta una boccata d'ossigeno per la sanità locale, particolarmente bisognosa di figure professionali per garantire un'assistenza adeguata nelle aree interne.

L'arrivo del dottor Boeri è stato accolto con favore dalle amministrazioni locali, che hanno collaborato per risolvere una situazione critica legata alla carenza di medici sul territorio con l'Azienda Sanitaria. Questo nuovo ingresso permetterà di migliorare l'accesso alle cure primarie, supportando i pazienti con continuità e professionalità. "Siamo molto contenti, il problema del medico era sentito da tutta la comunità", afferma il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso. "Abbiamo tanti anziani che hanno necessità di rivolgersi al proprio medico: fortunatamente l'Azienda Sanitaria è riuscita a trovarne subito uno".

Con l’ufficializzazione del calendario nei prossimi giorni, la comunità potrà finalmente contare su una maggiore stabilità e presenza medica, un elemento fondamentale per la tutela della salute pubblica, soprattutto in aree come la Valle Argentina. “Come Asl1 ci riteniamo soddisfatti che la Valle Argentina tornerà ad avere un medico di medicina generale di riferimento", sottolinea il Direttore Socio Sanitario dottor Fabrizio Polverini. "Nel contempo proseguiamo la nostra attività per garantire un servizio alla cittadinanza, nella ricerca di medici di famiglia.”