Sanremo: domani pomeriggio in via Escoffier il gazebo informativo di Fratelli d'Italia per le Regionali

Fratelli d’Italia Sanremo scende ancora una volta in piazza tra la gente per dare inizio alla campagna elettorale che definirà la nuova giunta regionale. Domani pomeriggio, dalle 15 alle 19 in via Escoffier sarà presente con il gazebo per incontrare la cittadinanza con il Senatore Gianni Berrino, il coordinatore cittadino Antonino Consiglio i vice Graziano Pedante e Stefano Bottero, oltre al direttivo cittadino.

“’Fai sentire la tua voce’ – dicono da FdI - non è uno slogan ma l’impegno che fratelli d’Italia Sanremo si prende con i propri cittadini e l’appuntamento di sabato sarà uno dei tanti che verrà organizzato con l’obiettivo di portare la voce dei sanremese in regione. Quindi invitiamo tutti i cittadini Sanremesi, tesserati, simpatizzanti attivisti al gazebo, perché una buona regione non torna indietro”.