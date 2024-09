Sanremo: parcheggio di piazza Eroi, Confesercenti "Siamo sempre in attesa dei ristori da parte del Comune"

“Passa il tempo, cambiano i sindaci e alcune problematiche rimangono in sospeso. Abbiamo chiesto un incontro con il nuovo Sindaco di Sanremo per i lavori del nuovo parcheggio pubblico in piazza Eroi”. Sono le parole di Confesercenti Sanremo, in relazione alle problematiche sopportate dai commercianti della zona di piazza Eroi dove, tra l’altro, proprio ieri il sindaco ha parlato con gli esercenti della zona.

“Questa importante opera – prosegue l’associazione di categoria - purtroppo ha comportato un notevole disagio a tutti gli operatori della zona e agli operatori del mercato ambulante, nonché danni economici che proseguono ininterrottamente e si concluderanno mesi dopo la apertura della struttura. Ol Comune, dopo una lunga discussione, numerose riunioni e diversi sopralluoghi, ci aveva fornito garanzie per gli operatori a riguardo la posa di pannelli di recinzione e di una campagna promozionale con immagini della città e la presenza dei negozi e importanti ristori economici con esenzioni dei tributi locali”.

“Gli impegni sono rimasti nel cassetto - termina la Confesercenti matuziana - ad oggi nulla si è visto e gli operatori sono rimasti a bocca asciutta. Abbiamo nuovamente chiesto al Sindaco il rispetto degli impegni presi in precedenza, per meglio comprendere in un'ottica di trasparenza, in particolare quali provvedimenti finanziari siano stati adottati dal Comune a favore degli operatori, quali siano le intenzioni della nuova Amministrazione da qui alla fine dei lavori. Siamo fiduciosi che finalmente arriveremo alla fine dei lavori e alla fine del calvario per gli operatori, con ritorno alla normalità”.