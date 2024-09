Giornata solidale a Ventimiglia, al via una raccolta di prodotti di prima necessità per bambini

Una giornata solidale per aiutare le famiglie bisognose di Ventimiglia verrà organizzata il 21 settembre a Roverino nella Farmapoint, la parafarmacia del dottor Pallanca.

L'obiettivo sarà raccogliere prodotti di prima necessità per bambini. "Dopo il successo delle giornate solidali di raccolta beni per aiutare i bambini meno fortunati di Ventimiglia tenutesi il maggio scorso, sono estremamente orgoglioso di promuovere questo nuovo progetto solidale" - afferma il vicesindaco di Ventimiglia e assessore ai Servizi sociali e socio-sanitari Marco Agosta - "Abbiamo inglobato anche la parafarmacia di Roverino. Il dottor Pallanca si è, infatti, reso disponibile per ospitare una giornata solidale organizzata in collaborazione con la Croce Verde e i servizi sociali".

Un'iniziativa proposta dall'Amministrazione comunale in collaborazione con i servizi sociali e la Croce Verde Intemelia. "Sabato prossimo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 sarà possibile acquistare e donare prodotti di prima necessità per la cura e la crescita dei bambini che saranno poi affidati ai servizi sociali e, in seguito, distribuiti alle persone bisognose" - fa sapere il vicesindaco Agosta - "Ringrazio anticipatamente tutti coloro che decideranno di aderire all'iniziativa solidale".