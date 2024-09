Giornata solidale a Ventimiglia, un successo la raccolta di prodotti di prima necessità per bambini (Foto e video)

In tanti hanno donato prodotti di prima necessità per bambini. "E' stato possibile acquistare e donare prodotti di prima necessità per la cura e la crescita dei bambini che sono stati affidati ai servizi sociali che si occuperanno di distribuirli alle persone bisognose" - fa sapere Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia - "Ringrazio tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa solidale".

Un'iniziativa proposta dal vicesindaco Marco Agosta in collaborazione con i servizi sociali e la Croce Verde Intemelia. "Ringrazio Patrizia Bottiglieri, la Croce Verde Intemelia e il dottor Pallanca per aver pensato e messo in atto questa iniziativa solidale importante" - dice il consigliere regionale Veronica Russo che ha aderito all'iniziativa - "Bisogna porre l'attenzione alle categorie più fragili, in questo caso ai bimbi, grazie a una raccolta di prodotti alimentari e di genere profilassi necessaria soprattutto per quelle famiglie che oggi si trovano in un momento di difficoltà".