Vallecrosia: il Consiglio comunale convocato per lunedì 22 settembre alle 19

Il Consiglio comunale di Vallecrosia è convocato per lunedì 22 settembre alle ore 19 nella Sala Polivalente di via Melvin Jones 7. Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato 2023 del ‘Gruppo amministrazione pubblica Comune di Vallecrosia, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e approvazione del regolamento comunale per transiti in deroga ai limiti imposti sulle strade.



La pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming attraverso link reperibile sulla home page del sito istituzionale del comune www.comune.vallecrosia.im.it, oltreché come di consueto tramite pubblicazione dei verbali all’albo pretorio on line.