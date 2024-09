Sanremo: restyling porto vecchio, Tommasini "Mi auguro che i lavori partano entro il 2025" (Video)

C’è grande attesa a Sanremo per il progetto di restyling del porto vecchio della città dei fiori, di cui da tanto tempo si parla ma che, al momento, non ha ancora tempi certi. Il progetto, redatto dalla ‘Porto di Sanremo Srl’ che, nel frattempo è passata di mano dopo il suo acquisto da parte di Portosole, attende ancora la convocazione della Conferenza dei Servizi e, il presunto avvio dei lavori per fine 2024, subirà sicuramente un pesante rinvio.

Da alcuni giorni Sergio Tommasini è il nuovo presidente di Amaie Energia, dopo la decisione presa dal Sindaco e dalla Giunta ed abbiamo approfittato della sua ‘vicinanza’ al porto vecchio come appassionato di mare e affiliato alla Canottieri, per fare il punto della situazione.

Come vede il futuro del porto? “Fino dal 2017, ovvero da quando i progetti si sono affacciati, abbiamo dato il nostro contributo per migliorarli. E’ un progetto di sviluppo che non possiamo cambiare, come momento storico, ma dobbiamo rispettare tutte le realtà esistenti. Noi, lo Yacht Club ma penso a tutte quelle che insistono sull’approdo da decenni. So che il sindaco e la giunta stanno lavorando con p’aggiudicatario affinchè il progetto sia sposato da tutta la città”.

Previsti quattro anni di lavori, secondo lei quante probabilità ci sono per vedere il nuovo porto a breve? “Penso che in questa fase una buona programmazione iniziale favorisca il via e una data di fine lavori. Stiamo arrivando all’apertura della Conferenza dei Servizi, che sarà l’anticamera amministrativa per definire le ultime migliorie, affinchè il progetto diventi esecutivo. La fase è cruciale per arrivare alla firma di un contratto di concessione, prima dell’inizio dei lavori che auspichiamo possa essere entro la fine del 2025, calcolando i tempi amministrativi”.