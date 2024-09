Dopo la pausa estiva andrà in scena venerdì 20 settembre alle 18.30, in via Ruffini a Ventimiglia, la prima assemblea.

"Sveleremo i dettagli sul congresso provinciale, eleggeremo il nuovo direttivo e pianificheremo un anno ricco di attività" - fanno sapere dal circolo Acli APS Falcioni - "Se sei un socio non mancare, se, invece, sei curioso, vieni a trovarci".