Applausi per Luca Galtieri, Marco Carena e il maestro Massimiliano Greco a Ventimiglia (Foto e video)

Battute umoristiche, musica dal vivo e performance di danza animano l’anfiteatro di Cala del Forte a Ventimiglia. Scroscio di applausi per l'evento artistico-culturale proposto, ieri sera, dall'associazione Proponente.

Il pubblico, nonostante l'aria pungente, ha seguito interessato i vari intrattenimenti della serata. Luca Galtieri, rinomato produttore televisivo e corrispondente di Striscia la Notizia, e Marco Carena hanno dato il via allo show con la loro simpatia e ironia. Ha incantato ed emozionato i presenti, invece, l'esibizione del rinomato pianista e compositore, il maestro Massimiliano Greco, figura di fama mondiale nel campo della musica classica e del balletto. Il momento più intenso è stata l'esecuzione della 'Lettera a Giulia', accompagnata dalla coreografia eseguita da Matilde Bruno della scuola Centro Studio Danza di Ventimiglia.

Infine, dopo il firma copie del libro "Come nasce un cretino" di Luca Galtieri, si è svolto l'after party presso La Joya Temporary Bistrot dove è andata in scena anche un'estrazione che ha permesso a tre fortunati di vincere piacevoli regali per coccolare sé stessi alla Beauty House di Bordighera, partner dell'evento. Per l'occasione era presente anche l'assessore di Ventimiglia con le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport e alla Terra Serena Calcopietro.