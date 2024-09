Presentata la 37esima edizione di Sanremo Rock e Sanremo Trend: al via una due giorni di musica e spettacolo (Foto e video)

Questa mattina, all'interno del teatro Ariston, è stata presentata la 37esima edizione del Sanremo Rock e Sanremo Trend. Questa sera e domani presso la Sala Rossa del Teatro Ariston di Sanremo, si terranno infatti le finali nazionali e la finalissima del prestigioso evento musicale dedicato agli artisti emergenti della scena rock, indie, alternative e pop rock. L'evento vedrà la partecipazione di giovani talenti italiani, con l’obiettivo di far emergere nuove voci e sonorità.

L'edizione di quest'anno ha visto una grande partecipazione, con 6.000 candidature ricevute e 300 artisti selezionati per le finali che si sono svolte in diverse città d'Italia. Alla finalissima, saranno solo 6 i finalisti per Sanremo Rock e 6 per Sanremo Trend, i quali si contenderanno la vittoria della 37ª edizione. L’evento, organizzato da Nove Eventi, porta a Sanremo più di 600 presenze tra finalisti, staff, commissione e accompagnatori. Sanremo Rock, fin dalla sua nascita negli anni Ottanta, è stato un punto di riferimento per i giovani musicisti che aspirano a intraprendere una carriera nel mondo della musica rock.

La giuria della finalissima sarà composta da nomi illustri del panorama musicale italiano, tra cui Pino Scotto, Fabrizio Simoncioni, Danila Satragno, Ettore Diliberto e Giulia Giampietro. Questi esperti del settore decreteranno i vincitori della serata conclusiva del festival, dopo un percorso che è iniziato durante l'estate con tappe a Nettuno, Reggio Calabria e Ferrara.

Angelo Valsiglio, direttore artistico dell'evento, ha dichiarato: "Come lo scorso anno, grazie al team di lavoro, siamo riusciti anche in questa edizione a portare un ottimo risultato, cercando sempre di migliorare. Sanremo è una città importante per la musica e il comparto musicale e noi, come Nove Eventi, cerchiamo di contribuire ad incentivare il talento musicale. Ci tengo a sottolineare che l'evento Sanremo Rock e Sanremo Trend che è organizzato da musicisti". Il presidente di Nove Eventi, Giordano Tittarelli, si è detto soddisfatto del risultato ottenuto e ha ringraziato il Comune di Sanremo per il supporto, auspicando una collaborazione sempre più solida.

La finalissima sarà presentata da Gabriele Bròcani, noto speaker radiofonico di Radio Uno Rai, Isoradio e Radio Uno Sport. L’inizio della serata è previsto per le 20:30: tra i partecipanti, la band Dramalove, vincitrice di Sanremo Rock 2023, e Beatrice Zoco, vincitrice di Sanremo Trend. Sanremo Rock & Trend Live Tour 2024 vede inoltre la partecipazione di numerosi partner regionali e nazionali, tra cui Radio Touring, Hard Rock Café e il Comune di Ferrara, a dimostrazione della crescente importanza dell'evento nel panorama musicale italiano.