Vallecrosia: divieti domani e domenica sul piazzale dell'ex mercato per 'Mercante per un giorno'

Per consentire lo svolgimento della manifestazione ‘Mercante per un giorno’ a Vallecrosia è stato istituito divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito, dalle 17 di domani alle 21 di domenica, su tutto il piazzale dell'ex mercato dei fiori.

Sempre a Vallecrosia verrà instaurato il divieto di transito in via 1° maggio (dai civici 25 e 40), da lunedì a giovedì della prossima settimana, tra le 8.15 e le 12.30 e, dalle 14.30 alle 17.30. La chiusura è prevista per lavori condotte scolo acque.