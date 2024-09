Arma di Taggia, messa in sicurezza del Rio Bellini alle Caserme Revelli: primo ok per il finanziamento dell'opera

Il progetto di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Bellini, che interessa il tratto all'interno delle Caserme Revelli ad Arma di Taggia, ha compiuto un importante passo avanti. Recentemente, è stato ottenuto un primo parere positivo per il finanziamento dell'opera, e attualmente si stanno definendo i dettagli in Regione Liguria per ottenere il benestare definitivo.

Il Comune di Taggia è già pronto con il progetto esecutivo, avendo anche richiesto l'autorizzazione idraulica alla Regione Liguria, necessaria per procedere con i lavori. Se tutto andrà come previsto, l'appalto dovrebbe essere assegnato tra gennaio e febbraio del prossimo anno, con l'inizio dei lavori poco dopo. L'obiettivo è completare l'intervento entro la fine del 2025.

L'opera, dal costo complessivo di circa 1,2 milioni di euro, è di fondamentale importanza per la sicurezza idraulica dell'area, particolarmente vulnerabile a causa delle caratteristiche del Rio Bellini. Questo intervento mira a ridurre significativamente il rischio di esondazioni, migliorando la protezione per le infrastrutture militari e civili presenti nella zona.

L'amministrazione comunale, insieme alla Regione Liguria, sta lavorando attivamente per garantire che i lavori possano iniziare il prima possibile, in modo da mettere in sicurezza un'area critica per la città di Taggia e i suoi abitanti.