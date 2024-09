Sanremo: incontro in Comune con il comitato di cittadini del ‘Consorzio Lunaire’ di Valle Armea

Ieri mattina si è tenuta a Palazzo Bellevue una riunione tra l’amministrazione comunale e il comitato di cittadini del “Consorzio Lunaire” di Valle Armea.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Alessandro Mager, il consigliere comunale Mauro Menozzi, il dirigente del settore Lavori Pubblici Danilo Burastero e i rappresentanti del “Consorzio Lunaire” di Valle Armea.

Al centro del confronto la proposta di realizzazione di un ponte in via Molini dei Bianchi, in Valle Armea. Da tempo infatti i residenti chiedono la realizzazione di un ponte che consenta un passaggio in sicurezza sul torrente Armea. Si tratterebbe di un’opera piuttosto importante considerate le dimensioni dell’alveo e le rampe d’accesso, del valore complessivo di circa 340.000 euro. Il progetto sarà curato dall’ing. Pierfrancesco Russo. Trattandosi di intervento su area consortile, come da regolamento, il Comune può intervenire con un contributo per un massimo del 50% del costo totale, con il saldo che sarà erogato al termine dei lavori.

L’amministrazione comunale - ribadita l'importanza di questo intervento nell’ottica della sicurezza della comunità e di una costante attenzione anche alle periferie cittadine - si è impegnata a cofinanziare l’intervento e a monitorare attentamente l'avanzamento dei lavori.