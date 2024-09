Elezioni Regionali, senatore Berrino (FdI): “In bocca al lupo a Marco Bucci”

"Un grande in bocca al lupo a Marco Bucci per la sua nuova sfida che, ne sono convinto, lo porterà alla guida della Regione Liguria. Bucci è la persona giusta al posto giusto. Da sindaco di Genova ha portato avanti un grande lavoro, trascinando fuori dalle sabbie mobili la città dopo anni di immobilismo della sinistra. È stato grande protagonista del 'modello Genova', consentendo ai suoi cittadini di poter godere della ricostruzione del ponte Morandi in tempi da record. Ho avuto modo di lavorare con lui da assessore regionale e so quanto sappia coniugare al meglio le esigenze del territorio con il 'Fare'. Ringrazio Bucci di aver accettato di correre alla testa della coalizione di centrodestra. Con lui vinceremo anche questa battaglia". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino.