L’Olimpia annuncia novità e invita a provare la pallacanestro

L’ASD Olimpia Basket, invita tutti i bambini e le bambine presso le palestre del Mercato dei Fiori di Bussana, di Taggia, Di Levà e di Arma per provare gratuitamente il basket durante il mese di settembre. La storica società di pallacanestro nata negli anni ’70 a Taggia dall’iniziativa di un gruppo di ragazze emancipate è ormai diventata la scuola di basket di riferimento per tutto il bacino che va da Sanremo a Santo Stefano al Mare, formando tanti giocatori di talento che negli ultimi anni hanno lasciato il nostro territorio per approdare in società di eccellenza anche fuori Regione.

Oggi l’Olimpia ha presentato il proprio Manifesto, una declaratoria di soli 5 punti che però chiariscono bene la filosofia del minibasket in generale e dell’associazione in particolare.

La campagna di tesseramento di quest’anno comunicherà ai genitori i vantaggi della scelta della pallacanestro, uno sport che è nato con regole fatte per prevenire proteste, violenze, simulazioni, parolacce e scorrettezze e che pertanto vede gli allenatori formare fin da subito al rispetto e all’educazione; uno sport dove il clima è più disteso e dove si vince con la velocità di ragionamento e con la collaborazione di squadra, più che con il fisico e il talento personale.

“La scorsa stagione è stata molto complicata - è il pensiero di Nino Ioppolo, inossidabile presidente dell’Olimpia - poiché si sono verificati numerosi episodi che poco hanno a che vedere con lo spirito umile, sano e goliardico che ci contraddistingue, in estate, poi, la riforma del settore ha allontanato parecchi giovani dalle società che li hanno cresciuti per inseguire sirene insistenti di un mercato francamente poco opportuno”.

È nata quindi la necessità di comunicare chiaramente ai genitori degli iscritti e dei potenziali iscritti quello che troveranno all’Olimpia e che, secondo noi, dovrebbero trovare in ogni associazione sportiva che accoglie bambini e ragazzi.

Il Manifesto Olimpia riporta:

Il nostro primo obiettivo è quello di creare un gruppo di amici e amiche che duri più di 30 anni, anche fuori dal campo. Allenamenti, giochi, sfide, pizzate, feste, tifo, studio, sconfitte e vittorie, miglioramento, educazione, rispetto, alimentazione e vita sana, tornei, gite, camp, passione. Niente violenza. Correttezza nel gioco e nel tifo dei genitori, rispetto per arbitri ed avversari. Nessun fenomeno. Tutti sono seguiti per migliorare e per avere più fiducia in sé stessi. Siamo una squadra, non importa quanto gioca il singolo. Divertimento. Divertimento. Divertimento. Divertimento....

“Il primo punto del Manifesto è quello a cui teniamo di più – spiega Mario Casella – le probabilità di avere in casa un campione NBA sono piuttosto scarsine, noi ce la mettiamo tutta per portare i ragazzi verso società di alto livello ma crediamo che trovarsi adulti ed avere un gruppo di veri amici, cresciuto con i valori del basket, sia l’obiettivo che tutti i genitori dovrebbero dare ai propri figli, specialmente in questo periodo di anti-socializzazione da smartphone”.

Il dirigente, nonché e titolare del Centro di formazione “G. Pastore”, annuncia una collaborazione più stretta fra i due enti al fine di dare ai bambini e ai ragazzi sempre più occasioni di formazione ed educazione. “Nel basket è da sempre importante il rendimento scolastico e lo sviluppo di una cultura che renda più forti gli atleti, fuori e dentro il campo – continua Casella – con l’occasione dell’apertura della nuova sede in via Aurelia 99 ad Arma di Taggia, da questa stagione porteremo anche in aula bambini e ragazzi, con lezioni di sensibilizzazione sulla corretta alimentazione e il miglioramento atletico, sulla socializzazione e sulla prevenzione del cyberbullismo, lezioni di inglese, ripetizioni dopo-scuola e educazione ambientale”.

L’ultima novità presentata dall’Olimpia è la collaborazione con il SEA Basket di Sanremo, una collaborazione che porterà scambi, allenamenti mirati e tornei per il minibasket e che vedrà squadre unite nei campionati giovanili.

Chi è interessato può chiamare Luca 3286438871 o Nino 3478393018 oppure contattare l’Olimpia tramite i social Facebook, Instagram e Youtube digitando @asdolimpiabasket