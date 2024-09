Badalucco, tutto pronto per la 52ª edizione del Festival dello Stoccafisso: svelato il programma (Foto e video)

Oggi pomeriggio, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del 52º Festival dello Stoccafisso, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione ligure. Organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Badalucco, l'evento si terrà il 14 e 15 settembre 2024 e promette di regalare ai partecipanti due giorni ricchi di novità, cultura e, ovviamente, deliziosi sapori. Presente alla conferenza stampa anche la dirigente scolastico dell’Istituto E.Ruffini - D.Aicardi, Maria Grazia Blanco che ha espresso i propri ringraziamenti per il solido rapporto di collaborazione che si è creato con Comune e Pro Loco finalizzato al coinvolgimento degli studenti nell’ambito del servizio di accoglienza alla Cena di Gala.

Quest'anno, Badalucco si trasformerà nel cuore pulsante delle comunità legate allo stoccafisso. Il borgo ospiterà delegazioni provenienti da Marche, Veneto e dalla Norvegia, storico partner dell'evento, per celebrare non solo il valore culinario dello stoccafisso, ma anche il suo profondo legame con la storia e la cultura del Mediterraneo.

Il clou della prima giornata sarà la Tavola Rotonda su "I luoghi dello stoccafisso - Sulle rotte di Pietro Querini", in programma il 14 settembre alle ore 17 in Piazza Umberto Eco. Sarà un'occasione per scoprire l'incredibile storia del mercante veneziano Pietro Querini, che portò lo stoccafisso norvegese in Italia. Questa tavola rotonda vedrà la partecipazione di rappresentanti accademici e delle delegazioni ospiti, offrendo un momento di riflessione su un patrimonio comune che unisce il Nord Europa al Mediterraneo attraverso l'itinerario storico-culturale della Via Querinissima.

La serata di sabato si concluderà con una Cena di Gala dedicata alla cucina del territorio e allo stoccafisso alla badalucchese. L’evento sarà un'occasione per promuovere il dialogo tra le istituzioni e il mondo della gastronomia locale. A dare un tocco speciale, la partecipazione degli studenti dell'Istituto "E. Ruffini - D. Aicardi", impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro, che offriranno supporto nell'accoglienza e nel servizio. Il menù sarà curato da Prime Quality, mentre dalle 21 in Piazza Marconi la serata proseguirà con la musica delle band Nosmet e 80 Voglia di 90-2000 Live Band.

Il 15 settembre, la domenica si aprirà con la tradizionale sfilata accompagnata dalla banda musicale Santa Cecilia, seguita alle 11:00 dal taglio del nastro in Piazza Marconi, alla presenza dell'Ambasciatore Norvegese e delle autorità locali. "Due anni fa, durante il 50esimo, si era organizzato un incontro con la Norvegia per ripercorrere le tappe che hanno creato questo sodalizio", spiega il sindaco Matteo Orengo. "Sodalizio che ha portato la Norvegia ad essere presente a Badalucco con esponenti importanti e anche a sponsorizzare, in maniera importante la nostra saga. Siamo contenti di aver recuperato questo rapporto. Grazie a questa iniziativa abbiamo avuto modo di allacciare altri legami con realtà che trattano lo stoccafisso".

Subito dopo, si darà il via alla degustazione dello stoccafisso, con circa 3 quintali distribuiti da ben 60 volontari della Pro Loco. La celebre ricetta dello "Stocafissu a Baücogna" sarà protagonista nelle tre piazze del borgo: Piazza Marconi, Piazza Umberto Eco e Piazza Gaetano Rodi.

"Ogni anno cerchiamo di elevare il livello del festival", ha dichiarato il sindaco Matteo Orengo. "Badalucco condivide una storia e una tradizione con altre regioni, e la Tavola Rotonda rappresenta un'occasione per connettere realtà distanti, ma unite dallo stesso amore per lo stoccafisso". Anche il presidente della Pro Loco, Mauro Panizzi, si è detto entusiasta: "Il festival continua a crescere grazie alla partecipazione dei volontari, soprattutto delle nuove generazioni, che garantiscono un futuro luminoso a questa festa".

Il pomeriggio di domenica sarà ricco di spettacoli e intrattenimento per tutte le età. DJ Aka Tex, il gruppo teatrale Malaimpro, esibizioni di capoeira e ballo brasiliano con il Brasil Show animeranno Piazza Marconi. Piazza Umberto Eco vedrà l’esibizione di Fabio Casanova, mentre in Piazza Rodi si esibirà il Berben Duo. Una street band tutta al femminile, la Girlesque Street Band, animerà le vie del paese. Inoltre, non mancheranno spettacoli di danza aerea con l'artista Monica Vallini, e per i più piccoli, giochi e mercatini animeranno Piazza Duomo.

La chiusura di questa 52ª edizione avrà un momento speciale: la presentazione della Confraternita dello Stoccafisso, una nuova associazione destinata a promuovere il legame storico e culturale tra Badalucco e questo piatto simbolo. "La Confraternita avrà un ruolo centrale nella promozione del nostro paese", ha concluso il sindaco Orengo. Un programma ricchissimo che promette due giorni indimenticabili all'insegna della gastronomia, della cultura e del divertimento, con Badalucco protagonista assoluta della scena ligure.