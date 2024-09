Il nuovo anno scolastico del liceo Cassini: 260 matricole e oltre 1.000 alunni ai blocchi di partenza

L'anno scolastico è ormai alle porte ma arrivano ancora richieste di iscrizioni da evadere, che a 10 giorni dall'inizio delle lezioni danno tanto da fare al personale scolastico, intento a definire la composizione delle classi che si riuniranno il 16 settembre e il corpo docenti.

Basta guardare il liceo Cassini per avere un esempio: anche quest'anno l'istituto, uno dei più importanti del territorio, conterà al suo interno oltre mille studenti, dei quali circa un quarto andranno a comporre le nuove classi prime per l'anno 2024/2025.

"A oggi - spiega la dirigente scolastica Mara Ferrero - in totale possiamo vantare 1060 alunni nel nostro istituto, ma il numero è probabile che possa ancora aumentare, grazie anche a quello che io chiamo il 'pullman estivo', cioè tutti quei ragazzi che magari cambiano idea sulla loro iscrizione e poi fanno domanda qui oppure trasferimenti da altre province. Di questi 259 andranno a comporre le classi prime, ma questo è un valore ancora in evoluzione, che andranno a comporre le 12 classi prime per questo anno scolastico".

Saranno 5 sezioni per il liceo scientifico (3 tradizionali e 2 curvatura informatica e robotica), 4 per il linguistico, 2 per il classico e una per il liceo musicale, una delle sorprese di quest'anno: "Generalmente notiamo un trend costante sulle domande d'iscrizione, anche se notiamo un exploit per il musicale, che devo dire io mi aspettavo grazie al grande lavoro fatto dai docenti. Lo scorso anno la prima era formata da 21 studenti, quest'anno saranno 27. Sta decisamente andando bene come indirizzo, anche per merito delle possibilità che i ragazzi hanno di seguire musicisti con le attività extracurricolari".

E con i nuovi alunni molto spesso arrivano anche nuovi insegnanti, in quel processo di nomina che può creare a volte delle difficoltà; la preside però afferma che non è questo il caso: "In questi anni l'ufficio regionale e provinciale sono stati puntuali da quando sono qui. L'organico è ancora in fase di definizione ma possiamo dire è già collocato, stiamo infatti già consegnando le cattedre. Ci sono alcune cose da perfezionare ma ormai manca davvero poco".