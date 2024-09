Sanremo, Enrico Ruggeri avvistato al Buenavista Grill Restaurant

Enrico Ruggeri avvistato al Buenavista Grill Restaurant a Sanremo. Il cantautore, ieri sera, era in città per esibirsi sul palco del Roof al Casinò di Sanremo.

Con la sua presenza carismatica, la sua voce graffiante e una scaletta rinnovata ha celebrato i 40 anni di carriera in una serata che saputo coinvolgere il pubblico presentando i suoi successi più apprezzati, brani entrati nella storia della musica italiana accompagnato da una nuova band, i Supersonics, composta da musicisti chiave della scena rock milanese.

Per recuperare le forze e degustare ottimo cibo il cantautore, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e scrittore italiano ha scelto un ristorante di Sanremo che si trova vicino al Casinò: il Buenavista Grill Restaurant.

Ruggeri, oltre ad aver vinto due Festival di Sanremo e ricevuto molti altri premi, si è aggiudicato quattro volte il Premio Lunezia, nel 2005 per l'album "Evviva i pazzi", nel 2015 per "Pezzi di vita", nel 2016 "Premio Lunezia per Sanremo" per il brano "Il primo amore non si scorda mai" e nel 2018 con i "Decibel" per l'album "L'Anticristo".