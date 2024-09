A Vallecrosia arriva un nuovo sacerdote: la comunità accoglie don Natale Tedoldi (Foto e video)

La comunità di Vallecrosia accoglie don Natale Tedoldi, trasferitosi, nei giorni scorsi, dal Don Bosco di Alassio ai Salesiani Don Bosco della città della famiglia.

Il 95enne, con oltre 70 anni di salesianità e oltre 60 di sacerdozio, fu una figura simbolo dell’istituto scolastico salesiano Don Bosco di Alassio dove è stato insegnante di fisica, chimica e materie scientifiche di generazioni di studenti ma anche preside dell'istituto. Appassionato e profondo conoscitore di astronomia e meteorologia era anche il titolare del laboratorio meteo.

Oggi si è presentato ufficialmente alla comunità durante la santa messa del mattino che ha celebrato nella chiesa di Maria Ausiliatrice insieme a don Karim. In molti hanno approfittato dell'occasione per salutare il nuovo sacerdote che avevano già avuto modo di conoscerlo visto che, in passato, avevano avuto il piacere di averlo come insegnante.