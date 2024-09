Arte, Serenella Sossi in mostra a Nizza, Genova e Imperia (Foto)

Un settembre ricco di eventi e appuntamenti artistici di rilievo per l'imperiese Serenella Sossi tra Nizza, Genova, nuovamente Nizza e, infine, Imperia.

Il primo, in ordine di data è la partecipazione alla mostra “Autres Mondes” organizzata dal gruppo di artisti stArt di Nizza all’hotel Splendid dal 12 settembre al 20 novembre. In questa mostra, sei artisti di stArt scelti per presentare la loro interpretazione di “altri mondi”, tema intrigante e vario che si apre a svariate interpretazioni. Per Sossi “Autres Mondes” sono quelli dell’al di là, nelle sue due versioni estreme e opposte: l’elevazione e l’abisso, interpretazioni astratte ma ricche di simbolismi. Per l’elevazione sono presenti dipinti della serie “Atarassia” (imperturbabilità, distacco, indifferenza, serenità, quello stato di perfetta tranquillità e serenità d'animo, raggiunto se liberati dalle passioni terrene). Realizzazioni astratte per rappresentare l’elevazione verso “l’oltre”, verso il divino. La verticalità per accentuare l’innalzamento, il protendere verso un livello superiore. L’esecuzione pittorica, quasi un monocromo di bianchi, simboleggia la purezza, la leggerezza del distacco dal terreno.

Per l’abisso, spicca il dipinto “Orfeo e Euridice” un doppio dittico di grande formato. L’originale interpretazione pittorica dell’artista, del mito e ricca di simboli. Un raffinato lavoro di “neri” e tonalità scure per rappresentare la discesa agli Inferi di Orfeo, che con il suo canto vuole strappare alla morte Euridice, infrangendo la frontiera tra il divino e l’umano, il reale e l’immaginario, la vita e la morte. Il nero opaco, non colore per rappresentare Euridice, simbolizza il niente, la morte. Il nero luminoso di Orfeo simbolizza il suo ritorno alla vita.

L’inaugurazione della mostra all’Hotel Splendid di Nizza, Bd. Victor Hugo n° 50, sarà giovedì 12 settembre alle 18. Sarà presente l’artista.

(Nella foto Serenella Sossi con sullo sfondo il suo dipinto “Orfeo e Euridice" e di alcuni degli altri suoi quadri in esposizione)