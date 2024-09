Vallecrosia solidale, al via le "Giornate per i bimbi': una raccolta di prodotti per l'infanzia (Foto e video)

Una raccolta di prodotti per l'infanzia ha preso il via questa mattina a Vallecrosia. Chi vorrà potrà, infatti, recarsi nella farmacia Goso oggi e il 14 settembre per aderire alle "Giornate per i bimbi".

Un'iniziativa proposta da Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, in collaborazione con il Comune e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Vista la criticità soprattutto nella fase neonatale dei bimbi ho deciso di proporre questa giornata per raccogliere articoli per i bambini per l'igiene e la profilassi ma anche la parafarmaceutica che possa essere utile per i bimbi" - dichiara la promotrice dell'iniziativa Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia - "Un ringraziamento va al farmacista Alessandro Goso e ai suoi collaboratori che sono sempre presenti e vicini a tutti coloro che hanno bisogno. Grazie per il vostro nobile cuore".

"Una bellissima iniziativa organizzata dai servizi sociali di Vallecrosia e di Casa Pollicino di Imperia con la collaborazione della Croce Azzurra Misericordie di Vallecrosia presso la farmacia Goso che ringrazio per l'impegno e la costanza a fare bene sul nostro territorio" - commenta il consigliere regionale Veronica Russo - "È importante sensibilizzare le persone ad aiutare gli altri ancor più i bambini. La raccolta di cibo e farmaci sono convinta aiuterà diverse famiglie che possono trovarsi in un momento di difficoltà".

"E' un'iniziativa lodevole organizzata da Patrizia Bottiglieri insieme alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, alla farmacia Goso e ai servizi sociali" - dice il consigliere regionale Mabel Riolfo - "E' importantissimo andare a valutare quelle che oggi sono le necessità dei bambini e soprattutto dare loro i necessari prodotti per l'igiene, la profilassi e le prime cure. I prodotti per i bambini oggi hanno un costo molto alto, che gravano sulle famiglie, ed è giusto che, sia le associazioni che le istituzioni, siano presenti e vicino a coloro che hanno necessità".

A Vallecrosia il mese di settembre è incentrato ad aiutare i bambini. "L'obiettivo è dare risposte a chi ha dei bisogni, che non vengono percepiti, o non osano chiedere. Quello che sarà raccolto verrà poi consegnato ai servizi sociali di Vallecrosia e alla Casa Pollicino di Imperia" - afferma il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali e alla Sanità Marilena Piardi - "Vallecrosia in questi giorni promuove iniziative per i bambini, è, infatti, in corso quella dello 'zaino sospeso'. Ringrazio chi con un gesto aderirà alle iniziative perché può fare la differenza nella vita delle persone che hanno bisogno".

"Sono momenti un po' difficili per tutti e l'iniziativa odierna può aiutare alcune famiglie. Cerchiamo di aderire a queste iniziative che non sono direttamente nostre ma delle associazioni" - fa sapere l'assessore Patrizia Biancheri che per l'occasione era in farmacia insieme al vicesindaco Marilena Piardi e al consigliere comunale Enrico Amalberti - "Per la scuola, durante lo scorso anno scolastico, abbiamo fatto anche un'iniziativa per aiutare le famiglie che hanno ragazzi con problematiche: progetto alimentare".