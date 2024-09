"Giornate per i bimbi', nuova raccolta di prodotti per l'infanzia a Vallecrosia (Foto e video)

Vallecrosia sempre più solidale. Una nuova raccolta di prodotti per l'infanzia si è svolta oggi nella farmacia Goso.

E' andato in scena il secondo appuntamento delle "Giornate per i bimbi", un'iniziativa proposta da Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, in collaborazione con il Comune e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Una seconda raccolta di prodotti per l'infanzia per i bimbi presso la farmacia Goso" - dichiara la promotrice dell'iniziativa Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia - "Desidero ringraziare tutti coloro che aderiscono con il loro nobile cuore".

I prodotti raccolti la scorsa volta sono stati consegnati ai servizi sociali di Vallecrosia mentre quelli donati oggi saranno destinati alla Casa Pollicino di Imperia. "Continua la raccolta per i bambini del territorio" - afferma il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali e alla Sanità Marilena Piardi presente anche oggi in farmacia insieme all'assessore Patrizia Biancheri e al consigliere comunale Enrico Amalberti - "Ringrazio chi ha contribuito, con la scorsa giornata, a far arrivare diversi farmaci e prodotti ai bambini di Vallecrosia, oggi i prodotti saranno destinati ai bambini di Imperia".

"Un'iniziativa molto importante per aiutare i bimbi" - commenta il consigliere regionale Veronica Russo - "Si raccolgono, infatti, prodotti di genere alimentare e farmaceutico, medicine e prodotti per bambini che verranno devoluti alla Casa Pollicino di Imperia".

"Un servizio per i minori della nostra comunità" - dice il consigliere regionale Mabel Riolfo - "Continua il mio impegno per il sociale, in questo caso insieme alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia a favore della casa di Pollicino, una realtà del nostro territorio che lavora tutti i giorni per i minori".