"Giornate per i bimbi' a Vallecrosia, al via una raccolta di prodotti per l'infanzia (Foto)

Una raccolta di prodotti per l'infanzia verrà organizzata a Vallecrosia. Il 7 e il 14 settembre nella farmacia Goso si terranno, infatti, le "Giornate per i bimbi".

Un'iniziativa proposta da Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, in collaborazione con il Comune e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Sono contenta della continuità della collaborazione con la Croce Azzurra Misericordia, con la farmacia Goso e con Patrizia Bottiglieri, che è la promotrice dell'iniziativa" - afferma il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali e alla Sanità Marilena Piardi - "L'obiettivo è dare risposte a chi ha dei bisogni, che non vengono percepiti, o non osano chiedere. Tutto ciò che verrà raccolto andrà in due direzioni: ai servizi sociali di Vallecrosia e alla Casa Pollicino di Imperia. Come assessore sono molto contenta dell'iniziativa e, perciò, chiedo ai cittadini di essere generosi, donando anche solo un piccolo farmaco da banco perché, anche se può sembrare insignificante, per chi non lo ha è molto importante".

"Ringraziamo vivamente tutti coloro che vorranno partecipare" - dice Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia - "Un grazie va anche al farmacista Alessandro Goso che è sempre disponibile ad ospitare questo tipo di iniziative, ai servizi sociali del Comune e alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia".