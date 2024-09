Maltempo in arrivo sulla Liguria, scatta l'allerta gialla in provincia di Imperia

Scatta l'allerta meteo gialla per temporali sulla Liguria. Sulla provincia di Imperia partirà dalla mezzanotte dell'8 settembre e durerà per tutta la giornata.

Nel resto della Regione dalle 20 di oggi, il 7 settembre, sarà gialla ma dalla mezzanotte diventerà arancione fino alle 16 di domenica 8 settembre, poi tornerà gialla. È possibile rimanere informati sull'evoluzione dell'allerta sui canali ufficiali di Arpal e Regione Liguria.

I modelli ad alta risoluzione mostrano concrete possibilità di fenomeni estremi sulla Liguria, in particolare centro-levante. Due le fasi del passaggio perturbato, che inizierà a manifestare i suoi effetti già in serata, con instabilità e possibili temporali forti. Poi la prima fase cosiddetta prefrontale caratterizzata, fin dalle prime ore della notte, da una convergenza nei bassi strati fra scirocco, caldo e umido da sud est, e tramontana, più fredda e secca da nord ovest. I venti si scontreranno sul settore centrale della regione, favorendo l'instaurarsi di temporali forti, organizzati e stazionari, con possibili grandinate e raffiche locali molto forti.

La struttura pur molto localizzata riverserà ingenti quantità d'acqua sul territorio che andrà a interessare. Potrebbe accendersi proprio al centro della Liguria (B), nell'area compresa fra la parte orientale di D (la valle Stura) e quella occidentale di C ed E (Tigullio e la val d'Aveto), in lentissimo spostamento verso est.

La seconda fase domani, quando il passaggio del fronte vero e proprio, porterà anche precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, ma permane la possibilità di nuove strutture temporalesche anche organizzate e stazionarie.

L'allerta arancione per temporali è il grado massimo per questo tipo di fenomeno: sul sito omirl.regione.liguria.it e sulla app Meteo3r è possibile consultare i dati misurati in tempo reale, per seguire così l'evoluzione meteo. Ecco l'Avviso meteo della mattinata. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it.