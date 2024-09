Ospedale a Taggia, Quesada: "Il tempo dei rinvii deve finire, è necessario un impegno serio"

"Condivido pienamente le osservazioni del consigliere regionale Enrico Ioculano in merito al nuovo ospedale del Ponente Ligure a Taggia. Dopo anni di attese e promesse non mantenute, siamo ancora lontani dalla realizzazione di un’opera che avrebbe dovuto rispondere alle urgenti necessità sanitarie della nostra comunità" - commenta il segretario provinciale del Partito Democratico, Cristian Quesada.

"Questo progetto, fondamentale per migliorare l’assistenza sanitaria nella nostra provincia, è stato troppo spesso strumentalizzato per scopi elettorali, con annunci ripetuti che si sono rivelati vuoti e lontani da una concreta azione amministrativa. La popolazione del Ponente merita fatti, non proclami" - sottolinea.

"Il tempo dei rinvii deve finire: è necessario un impegno serio per trasformare le promesse in realtà" - afferma Quesada - "La sanità nel nostro territorio ha bisogno di una struttura moderna, capace di garantire servizi efficienti e di qualità per tutti i cittadini. Il Partito Democratico vigilerà affinché il progetto non resti impantanato nella burocrazia e continuerà a fare pressione perché la realizzazione dell’ospedale diventi finalmente una priorità concreta".