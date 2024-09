Si conclude la 25a rassegna Nini Sappia della Compagnia Stabile di Sanremo

Si concluderà domani sera, sabato 7 settembre alle ore 21, la 25a rassegna di teatro dialettale Nini Sappia organizzata dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo con la collaborazione del Comune di Sanremo.

La serata finale vedrà interventi teatrali degli attori della Compagnia Stabile e delle varie compagnie (liguri e piemontesi) che hanno partecipato alla rassegna, a cui farà seguito la premiazione. Come ogni anno la giuria premierà la migliore commedia, i migliori attori protagonisti, i migliori caratteristi ed infine i migliori attori giovani. Un premio speciale sarà dedicato al gradimento del pubblico, che durante ogni serata riceveva una scheda di votazione.



La serata avrà inizio alle ore 21. Ingresso libero.



In caso di maltempo la serata si terrà presso il teatro della Federazione Operaia di Via Corradi.