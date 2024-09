Torna l'iniziativa zaino rosso solidale , per raccogliere materiale scolastico da donare

I volontari del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana saranno presenti sabato 7 settembre in due Carrefour, Bussana al mattino e Taggia al pomeriggio, per l’iniziativa Zaino Solidale.

In pratica i clienti dei due ipermercati verranno invitati a donare materiale scolastico destinati alle famiglie indigenti che vengono mensilmente assistite da area Inclusione.

Le collette seguiranno il seguente orario:

Carrefour Bussana dalle 10 alle 13

Carrefour Taggia dalle 16 alle 19